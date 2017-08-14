Muhaysini: Suriyeliler Türkiye’nin İdlib'e Müdahalesini İstemiyor!
Suriye’de direniş güçlerinin önde gelen alimlerinden Dr. Abdullah Muhaysi’ni gündemdeki soruları cevapladı.
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Bilal Abdülkerim'in sunduğu 'Gerçeklerle Yüzleş' programına konuk olan Dr. Abdullah Muhaysini, izleyicilerden gelen soruları cevapladı.
Abdullah Muhaysini, Türkiye'nin olası İdlip müdahalesi, ÖSO hakkında ve olası gelişmeler hakkında sorulan sorulara cevap verdi.
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