Muhaysini: Mücahitlerin Maslahatı İçin Tahriru'ş Şam'dan Ayrıldım

Suriye'deki devrimin önemli sembol isimlerinden biri olan Dr. Abdullah El Muhaysini, Heyet Tahriru'ş Şam (HTŞ) grubundan ayrıldığını açıklamıştı.

Ayrılma açıklaması, HTŞ askeri sorumlularının Muhaysini aleyhinde ifadelerinin yer aldığı bir telsiz konuşmasının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından geldi.

Muhaysini kendisine ait sosyal medya kanalları aracılığıyla, ayrılığının sebeplerine dair bir takım açıklamalarda bulundu.

Suriye'de bağımsız bir konumda bulunmasının daha iyi olacağını ifade eden Muhaysini, "Kesinlikle benim HTŞ'den ayrılmam, sızdırılan ses kayıtları ile ilgili nefsi bir öfkeden kaynaklanmadı. Bundan sonra Suriye'de alacağımız rol itibariyle böyle bir ayrılık ve bağımsızlığın daha hayırlı olacağını düşündüm." dedi.

Muhaysini, Suriye'de Müslüman gruplar arasındaki ihtilafların çözümünde rol almak ve böylesi bir çatışmada taraf olmak istemediğini vurguladı.

'Bağımsız bir rolde kalmasının mücahitlerin maslahatına uygun olduğunu' söyleyen Muhaysini, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte ben Suriye'ye dahil olduğumdan bu yana tamamen benim şartlarımdan ilki asla Müslümanlar arasındaki bir çatışmada taraf olmamak ve ihtilafları giderici bir rol oynamak, bu bağlamda bağımsız olmaktı. Fakat süreç içinde Müslümanların birleşmesine yönelik ihtiyaç neticesinde ben de birleşme görüşmelerinde ve ihtilafların sona erdirilmesi noktasında bir takım girişimlerde bulundum. Elhamdulillah, bir çok ihtilafın çözülmesi ve pek çok kanın dökülmesinin engellenmesi noktasında başarılı olduk."

Kaynak: Mepa News