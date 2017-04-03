Muhaysini: ABD, Halkları İradesiz Sürülere Çevirmeye Çalışıyor

Suriye’nin önde gelen davetçilerinden Abdullah Muhaysini, Amerika’nın Müslümanlara karşı ve özellikle de mücahidlere karşı yürüttüğü gizli ve sinsi savaşı kaleme aldı.

Fetih Medya’nın Türkçe tercümesine yer verdiği Abdullah Muhaysini’nin değerlendirmesi özetle şöyle:

Şimdi çatışmanın hakikatini anladınız mı? Vallahi çatışmanın hakikatini halkların bilmesini her şeyden daha çok umursuyorum. Her ne pahasına olursa olsun bu hakikatin gerçek yüzünü ortaya çıkarırım. Amerika ve müttefikleri ile olan sorunumuz kısaca:

Onlar bizimle şiddetli bir savaş içindeler ve bu davada en tehlikeli olan kısım (hakikati gizlemek için) savaşa başka bir isim vermeleridir. Amerika’nın terörizm sınıflandırılmasını takip edenler, listelerine ve beyanlarına bakanlar ilk bakışta, “Amerika’nın demokrasiyi korumak için savaşıyor olduğunu ve onların demokrasiyi reddeden kuruluşları sınıflandırdığını” düşünür.

Ne yazık ki bu algıya göre bazıları diyor ki: “Cihatçılar laik devletleri reddettikleri için ülkeleri yok ediyorlar.” Gizli gerçek ise Amerika ve müttefiklerinin savaşı, halkları mutlak bağımlılık ve ebedi bir kölelik içinde yaşamaya zorlamadır(devlet şekilleriyle alakalı değildir). Amerika’nın karşılaşacağı en büyük tehlike ise “Halkların Kölelikten Kurtuluş ve Özgürlük Talepleri”dir.

Öyle ise Amerika’nın savaşı, ”Halkların hiçbir görüşü olmayan bir sürü olarak kalması ve liderlerinin de emir alan bir memur olmasıdır.”

Bu liderler ister demokrasi, ister laiklik, isterse şeriat bayrağını kaldırmış olsun bu şartları kabul edenler desteklenir. Bunu reddeden, onuru ile özgür yaşamak için ısrar edenlere ise terör sınıflandırması kılıcı çekilir.