Muhammed Sıddık (Dursun) Şeyhanzade Vefat Etti

Bir süredir akciğerinde enfeksiyon bulunan, böbrekleri vazifesini yapamadığı için diyalize giren Sıddık Şeyhanzade İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

1948 Bingöl doğumlu olan Şeyhanzade, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Tenvir Neşriyat'ın kurucusu olan Şeyhanzade'nin Risale-i Nur ve Nurculuk üzerine birçok çalışması yayınlanmıştı. Ayrıca 1989-1998 yıllarında yayın yapan Dava dergisinde başyazarlık görevini icra etti.

Sıddık Şeyhanzade, Said Nursi ve eserleri ile tanışmasını şu cümlelerle anlatmıştı:

"Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayatta iken 1958'de Risale-i Nur'la tanışmak nasip oldu. 50 yıllık hayatımın tamamını nur hizmetine vakıf etmiş ve bunu söylemek tahdisi nimet olarak izhar etmek bir şükür vesilesidir. Bütün hayatım boyunca nur mirasına sahip çıkmak ve onu Bediüzzaman hazretlerinin bıraktığı gibi gelecek nesillere taşımak en büyük gayem olduğunu beni yakinen tanıyanlar bilirler. Hiçbir vakit Risale-i Nurlar'ı sufli emellere maddi manevi hiçbir şeye alet etmenin caiz olmadığını bahusus bu nur hizmetine gönül verenler bilirler."

Muhammed Sıddık (Dursun) Şeyhanzade’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve dava arkadaşları için sabr-ı cemil niyaz ederiz.