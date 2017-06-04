Muhammed Mursi'ye 4 Yıl Aradan Sonra İlk Ziyaret

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi Necla Ali Mahmud ve kız kardeşi Şeyma'nın, Mursi'yi Tora Hapishanesinde ziyaret ettiğini söyledi.

Dört yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaretin bir saat sürdüğünü, Mursi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Abdullah, aileden kimin ziyarete gideceğini de Mısırlı yetkililerin belirlediğini ifade etti.

Mursi'nin avukatlarından Abdulmunim Abdulmaksud ise Mursi'nin eşi ve kızının yanı sıra avukatı olarak kendisinin de ziyarette yer aldığını ifade etti. Abdulmaksud, ziyareti "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Mursi'nin ailesi tarafından 27 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Mursi'nin hapiste beşinci Ramazan ayına girdiğini ve 4 yıldır ziyaretine izin verilmediğini" duyurmuştu.

Yazdığı bir mektubun medyaya yansımasının ardından Kasım 2013'te Mursi'ye ziyaret yasağı getirilmişti.

Mursi, 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından alıkonmuş ve uzun süre nerede olduğu açıklanmamıştı.

AA