Muhammed Mursi’nin Oğlu Usame Mursi: Dava Dosyası Bile Verilmedi

»Ana Sayfa»Mısır
22.03.2017 15:18
Muhammed Mursi’nin Oğlu Usame Mursi: Dava Dosyası Bile Verilmedi
Yasalara aykırı bir şekilde ziyaret hakkından mahrum olduğunu söyleyen Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi, yargılandığı dava ile ilgili kendisine bilgi veya resmî bir dosya verilmediğini söyledi.

Mısır’da gerçekleştirilen darbe ile görevi gasp edilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi, gözaltına alındığı Aralık 2016’dan bu yana ilk kez konuştu, çıkarıldığı duruşmada savunma yaptı.

“Rabia Meydanı Tahliyesi” adıyla bilinen davada yargılanan Usame Mursi, yasalara aykırı bir şekilde ziyaret hakkından ve cuma namazına çıkmak gibi tutuklunun en temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Mursi, yargılandığı davanın içeriği ile ilgili olarak da hiçbir bilgisinin olmadığını zira kendisine dava dosyasının verilmediğini ifade etti.

Usame Mursi, yaklaşık 3 buçuk ay önce, 8 Aralık 2016’da gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Aynı davada yargılanan Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerinden Muhammed Biltaci de mahkemeden, güvenlik güçlerinin ifadelerini almadan önce sanıkların suçsuz oldukları yönündeki ispatlarını sunmasına izin vermesini talep etti.

“Rabia Meydanı Tahliyesi” Davası

“Rabia Meydanı Tahliyesi” davası kapsamında 700’den fazla sanık yargılanıyor.

Mısır cuntasının emrindeki yargı, sanıklara, “silahlı eylem düzenlemek, yolları kesmek, vatandaşların hareketini kısıtlamak, Rabia Meydanı’nda sivillere ve eylemi sonlandırmaya çalışan güvenlik güçlerine yönelik kasıtlı adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs etmek” gibi suçlamalar yöneltiyor. Sanıklar bu suçlamaları reddediyor.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te darbe yapılarak görevi gasp edilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi destekleyenler Kahire’deki Rabia ve Nahda meydanlarında oturma eylemi düzenlemişti.

Mısır cuntasının emrindeki güvenlik güçleri, eylemi dağıtmak için 14 Ağustos 2013’te büyük bir operasyon düzenledi. İnsan hakları kuruluşları müdahale sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybetiğini ve yaralandığını söylemişti. Müslüman Kardeşler Teşkilatı ise müdahale sonucunda binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Tahliye sırasında çıkan olaylarda yaklaşık 10 polis de ölmüştü.

2011 Devrimi ve Mursi

Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık iktidarı, Mısır’da 2011'de başlayan halk ayaklanmalarıyla son bulmuştu. O tarihten yaklaşık bir yıl sonra düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi kazanmıştı. Böylelikle Mısır’da ilk kez asker kökenli olmayan bir kişi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Bu görevi yaklaşık bir yıl yürüten Mursi, 30 Haziran 2013’te protestolarla karşı karşıya kaldı. Dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi’nin liderliğindeki cunta bu protestolardan 3 gün sonra yönetime el koyarak Mursi’yi tutuklayıp hapse attı. Mursi hakkında 5 dava açıldı. Mursi sonuçlanan bazı davalarda müebbet, bazılarında idam cezasına çarptırılmıştı. Bu cezalar temyiz edilirken başka bir davada aldığı 20 yıllık hapis cezası ise kesinleşmişti.

Kaynak: Al Jazeera

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