“Muhammed Mursi İlk Günkü Gibi Kararlı”

Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013 yılından bu yana tutuklu. 4 yıl boyunca ailesiyle görüştürülmeyen Mursi, kendisine isnat edilen pek çok suçtan dolayı yargılanıyor. Duruşmalara ses geçirmeyen cam kafes içinde getirilen Mursi hakkında şu ana kadar verilen iki nihai hüküm var: 3 yıl süreyle “terör listesine” alınması ve “Hamas’a casusluk” suçlamasıyla verilen müebbet (25 yıl) hapis cezası. Mursi’nin yargılandığı bir diğer dava olan “İttihadiye Sarayı Olayları” davasında ise hakkında 20 yıl hapis cezası verildi.

Bugüne kadar Kahire’nin kuzeyindeki Burcu’l-Arab ve güneyindeki Tara cezaevlerinde tutulan Mursi, 4 ayrı davada daha yargılanıyor: “Hapishaneler Baskını”(Bu davada idamı istendi, Yargıtay reddetti.), “Hamas’a Casusluk”, “Katar’a Casusluk” (Bu davada hakkında 40 yıl hapis cezası istendi, Yargıtay erteledi.) ve “Yargıtay’a Hakaret” davası.

Böylesine hukuksuz davalar ve zor şartlarla mücadele eden Mursi, 4 yıldır da ailesi ile görüştürülmüyordu. Geçtiğimiz günlerde Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kızı Şeyma Mursi ve eşi Necla Ali Mahmud, tutulduğu Tara Hapishanesi’nde Mursi’yi ziyaret imkânı buldu. Dört yıllık hasretin bir saate sığdırılmaya çalışıldığı ziyarette, ailenin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud da bulunuyordu. Aileden kimin ziyarete gideceğini Mısırlı yetkililer belirlemişti.

Pazar günü annesi ve kız kardeşiyle babasını görme imkânı bulan Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi Gerçek Hayat’tan Emeti Saruhan’a konuştu:

Babanızı yaklaşık 4 yıldır görmüyordunuz. Bu dönemde kendisi ile iletişim kurma imkânınız oldu mu?

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ailesi olarak, onu darbecilerin kaçırdığı Kasım 2013’ten bu yana görmedik. Meşru olan görüşme hakkımızı defalarca talep etmemize rağmen, geçtiğimiz pazar gününe kadar bize onay vermediler.

Görüşmede babanızı nasıl buldunuz? Sağlık durumu, morali iyi miydi?

Pazar günü 4 yıl aradan sonra onunla görüştük. Sağlığı iyiydi, ta ki düne kadar. Dün bayıldığını ve şeker komasına girdiğini öğrendik. Sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum bu.

Cezaevi şartları iyi değil mi?

Babam, hapishane yemeğini yemekten imtina ediyor. Bu bir grev değil, ancak yememeyi tercih ediyor. Biz, sağlığını korumak için gerekli tüm yasal işlemleri başlatacağız.

Peki, neler konuşuldu? Kendisinin bir mesajı oldu mu?

Darbeye karşı duruşunda oldukça net ve ilk günkü tavrını koruyor, vatan için, Mısırlılar için ve Mısırlıların içinde bulunduğu zor durum için dua bekliyor. Ancak bizi endişelendiren tek konu babamın durumu değil.

Başka hangi konuda endişelisiniz?

Kardeşim Usame hakkında. Usame, asılsız gerekçelerle tutuklandı. Onu aylardır görmedik. Usame’yi işkenceleriyle meşhur Akrep Cezaevi’nde tutuyorlar. Bu bize yapılan bir zulümdür. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere dünyada insan hakları ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlara çağrı yapıyoruz: Bu olanlardan vicdanınızı sorumlu hissedin. Bizim taleplerimiz haktır, lütuf değil. Tüm anayasa ve kanunlarda ve Uluslararası Adalet Divanı’nda yer alan bir hak.

Anneniz ve kardeşleriniz neler söylüyorlar?

Babam ve ailesi olan bizler darbeyi ve 3 Temmuz 2013’ten bu yana darbeci yönetimin kararlarını kesinlikle tanımıyoruz.

Hukuk Ekibi Sağlığından Endişeli

Görüşme esnasında Muhammed Mursi’nin sağlığı yerindeydi ancak Pazar günü gerçekleşen bu ziyaretin ardından 2 defa baygınlık geçirdiği ve kendisine müdahalede bulunulmadığı öğrenildi.

Mursi’nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Gerçek Hayat’a yaptığı açıklamada Mursi’ye yapılanları mahkemeye sunduğunu ve mahkemenin de soruşturma başlatarak sonuçların tekrar gözden geçirileceğini belirtti. Abdulmaksud, hukuk ekibi olarak, Mursi’nin sağlığı ile ilgili endişelendiren gelişmeleri Başsavcılığa da sunduklarını anlattı.