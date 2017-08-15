Muhammed Bin Selman Yemen'den Çıkmak, İran'la Görüşmek İstiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2015'te başlattığı Yemen operasyonunu bitirerek ülkeden ayrılmak istediği iddia edildi. BAE'nin Washington Büyükelçisi Youssef Otaib'in sızan e-postalarına göre Selman, Yemen'den ayrılmak istediğini ABD'li yetkililere söylemiş.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 2015 yılında Suudi Arabistan Savunma Bakanı iken başlattığı Yemen operasyonunu bitirip, Yemen’den çıkmak istediği iddia edildi. Middle East Eye tarafından ortaya çıkartılan e-postalara göre, Selman, İran ile mücadele ettiği bir dönemde Yemen’den çıkmayı istiyor.

31 yaşındaki Muhammed bin Selman’ın Mart 2015’te başlattığı operasyonu bitirmek istiyor. İç savaşın devam ettiği Yemen’de Selman, İran destekli Husi güçlerine karşı operasyon başlatmıştı.

Söz konusu bilgilerin BAE Büyükelçisi Youssef Otaiba’nın ele geçirilen e-postalarından çıktığı belirtiliyor. Otaiba, Muhammed bin Selman’ı pragmatist biri olarak nitelendiriyor. Otaiba’ya mailleşen Martin Indyk, ise Muhammed bin Selman’ın ABD’li yetkililere Yemen’den çıkmak istediğini ve ABD’nin koordinesinde İran’la diyaloğa girebileceğini aktardığı belirtiliyor. ( Yeni Şafak)