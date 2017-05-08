Muhammed Bedii’ye Müebbet Hapis Cezası Verildi!
Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verildiği bildirildi.
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Mısır cuntasının kontrolündeki Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “Rabia Meydanı’nın boşaltılması olayı” olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile birlikte Konsey üyesi Mahmud Gazlan ve Husam Ebubekir’e müebbet (25 yıl) hapis cezası verdi.
AA’da yer alan habere göre, mahkeme, aynı davada 15 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası, 21 kişi hakkında ise beraat kararı verdi.
Etiketler : mısır, muhammed bedii, müslüman kardeşler teşkilatı, ihvan
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