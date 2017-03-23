Muhaliflerin Suriye’de Gerçekleştirdiği 30 Başarılı Füze Saldırısı

»Ana Sayfa»Suriye
23.03.2017 15:58
Muhaliflerin Suriye’de Gerçekleştirdiği 30 Başarılı Füze Saldırısı
Suriye'de muhalifler ile rejim ve destekçi güçler arasında 6 yıldır devam eden çatışmalarda savaşın seyrini değiştiren en etkili şeylerden biri de Antitank füze saldırılarıdır.

Isı güdümlü Antitank füzeleri Suriye’deki muhaliflerin rejim ile savaşlarında önemli bir yer tutmaktadır.

Şiddetli çatışmalara sahne olan Suriye'de muhaliflerin aksiyon filmlerini aratmayan 30 başarılı füze saldırısı böyle görüntülendi.

Muhalifler tarafından internete yüklenen video görüntülerinde, Suriye'nin farklı kentlerinde rejim ve destekçi güçlerine yönelik ısı güdümlü antitank füze saldırıları düzenlendiği görülüyor.

Görüntülerde İran destekli Lübnan Hizbullahı, Afgan Fatimiyyun Grubu, İran Devrim Muhafızları Komutanlığına bağlı güçler ile Esed rejim askerlerinin hedef alındığı ve saldırılarda birçok kişinin öldüğü o anlar muhaliflerin kameralarına böyle yansıyor.

Muhalifler tarafından kullanılan anti-tank füzeleri:

⦁ Çin yapımı HJ-8,

⦁ Çin yapımı HJ-73C,

⦁ Fransız-Alman yapımı MILAN,

⦁ Rus yapımı 9M14 Malyutka [AT-3 Sagger],

⦁ Rus yapımı 9K111 Fagot [AT-4 Spigot],

⦁ Rus yapımı 9M113 Konkurs [AT-5 Spandrel],

⦁ Rus yapımı 9K115 Metis [AT-7 Saxhorn],

⦁ Rus yapımı 9M133 Kornet [AT-14 Spriggan] ve

⦁ Amerikan yapımı BGM-71 TOW füzeleridir

 

Kaynak: Islah Haber

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