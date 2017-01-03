Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı

»Ana Sayfa»Suriye
03.01.2017 09:21
Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
Suriyeli muhalifler rejimin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Astana görüşmelerinin hazırlık toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.

Suriye'deki ateşkes anlaşmasına imza atan muhalif gruplar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması beklenen Suriye barış görüşmelerinin hazırlık çalışmalarına katılımlarını rejimin ihlallerini gerekçe göstererek durdurma kararı aldı.

Suriyeli muhaliflerin yaptığı ortak açıklamada "Rejim güçleri ve müttefikleri, saldırıları sürdürerek birçok kez büyük ihlallerde bulundu" diyerek kararlarının gerekçesini açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de sağlanan ateşkes 29 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti.

Muhaliflerin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusu ve İran destekli müttefiklerinin askeri operasyonlarına devam etmeleri halinde ateşkes anlaşmasının da ortadan kalkacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı 31 Aralık'ta oy birliği ile kabul etmişti. Ateşkese destek veren tasarıda Suriye'ye acil insani yardım ulaştırılması, bunun yanında Suriye'de hükümet ile muhalifler arasındaki siyasi çözüm sürecine destek verilmesi çağrısında bulunuluyordu.

Barış görüşmelerinin ateşkesi takiben bir ay içinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlaması hedefleniyor.

Ülkenin çok büyük bir kesiminde çatışmaların durduğu bildirilse de ateşkes ihlali haberleri gelmeye devam ediyor.

 

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