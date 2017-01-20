Muhaliflerden Astana İçin Son Hazırlıklar

»Ana Sayfa»Suriye
20.01.2017 15:53
Muhaliflerden Astana İçin Son Hazırlıklar
Suriyeli muhalifler, Ankara’da devam eden toplantılarda kendilerini temsil edecek heyet üzerinde son rötuşları yapıyor, müzakere stratejisini belirliyor.

Daha önce Astana’ya gitmeyi reddeden bazı silahlı gruplar, Perşembe gecesinde yürütülen toplantı sonucunda Astana’ya temsilci göndermeyi kabul etti.

Muhaliflere yakın Orient haber sitesi, muhaliflerin dört gün önce omurgasını belirlediği müzakere heyetinde son dakika değişiklikleri yapıldığını duyurdu. Ankara’da toplantı halinde olan muhaliflerin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Orient’e verdiği demeçte tüm silahlı grupların müzakerelere katılacağını ifade etti. Astana’ya temsilci göndermeyeceğini açıklayan Ahrar-uş Şam’ın da heyeti desteklediğini ifade etti.

Orient’in siyasi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, daha önce Astana’ya gitmeyi reddeden bazı silahlı gruplar, Perşembe gecesinde yürütülen toplantı sonucunda Astana’ya temsilci göndermeyi kabul etti.

Hafta içinde sızan haberlere göre, Özgür İdlib Ordusu, Mücahitler Ordusu (Ceyş-ul Mücahidin), Ecnad-uş Şam (Şam’ın askerleri), Şam’ın Şahinleri (Sukur-uş Şam) ve Ehl-uş Şam gruplarının Astana’ya gitmeyi kabul etmediği iddia edilmişti.

Müzakere heyetinin kombinasyonu

Ceyş-ul İslam grubunun Siyasi Büro Başkanı Muhammed Alluş’un muhalifleri temsil edecek heyetin başkanlığını üstleneceği açıklanırken, heyetin içinde yer alacak diğer isimlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak birçok yerel muhalif medya kuruluşu, heyetteki bazı isimleri sızdırdı.

Bunlar, Faylak-uş Şam grubundan (Şam Kolordosu) Halep’in Fethi Operasyonu Koordinatörü Yasir Abdurrahim ve Munzer Siras, adı Şam’ın kırsalındaki Daraya bölgesiyle ile özdeşen İslam Şehitleri Tugayı’ndan Said Nakraş, Halep merkezli Cephe Şamiye grubundan Husam Yasin, Halep merkezli Fastakım Kema Ümirt Grubu’ndan Mustafa Bıro, Türkmenlerin ağırlıkta oluğu Sultan Murat Tümeni’nden Ahmet Sultan, Sukur-uş Şam (Şam’ın şahinleri) grubundan Mamun Hac Musa, Ceyşul İslam’dan Yamen Teljo.

Burada medyaya sızan birkaç isim vardı. Bunlar; SMDK Başkan Yardımcısı Kürt Siyasetçi Abdulhekim Beşşar, SMDK Türkiye Temsilcisi Nezir Hakim, SMDK Siyasi Büro Üyesi Nasr Hariri, ÖSO Hukuk Danışmanı ve Sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Gazeteci. Suriye devlet televizyonu eski yayın yönetmeni Yahya Aridi, SMDK Hukuk Danışmanı Hişam Merve.

"Ankara’dan özel bir uçakla gidecekler"

İngiltere merkezli El Arabi El Cedid gazetesi, Ankara’da toplantı trafiğinin devam ettiğini söyledi. Silahlı grupların temsilciler ve danışmanlar heyetlerine yeni isimler ekleme sürecinin de devam ettiğine işaret eden gazete, görüşmelerde izlenecek stratejiyi belirleme çabalarının da sürdüğünü kaydetti.

El Arabi El Cedid’in özel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Ankara’daki muhalifler Cuma günü özel bir uçakla Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gidecekler. Bu kişilerin sayısının 40’a yakın olması bekleniyor.

Lavrov: Olumlu gelişmeler oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye barış görüşmeleriyle ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi. Rus haber ajanslarına konuşan Lavrov, Astana sürecinin Şubat ayında Cenevre’de düzenlenecek barış görüşmeleri yolunda önemli bir adım olacağını söyledi.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, Lavrov, ABD ile “yapıcı bir diyalog” için Moskova’nın üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Orient, El Arabi El Cedid, Reuters ve Al Jazeera

 

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