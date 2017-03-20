Muhalifler Şam Kırsalına Doğru İlerliyor

Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun’a ulaştı.

HAKSÖZ-HABER

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun'a ulaştı. Muhaliflerin ilerleyişi sonucu Esed rejimi kuşatmasındaki Kabun bölgesi ile Doğu Guta birleşti.

Muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman'ın Esed rejiminin ateşkes ihlallerine karşı başlattığı “Allah'ın kulları Cobar'da Kalın” operasyonuna Doğu Guta'daki birçok muhalif grup katıldı.

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, muhalifler dün sabahın ilk ışıkları ile Şam'ın doğusundaki Cobar semti başta olmak üzere yaklaşık on noktada saldırıya geçti.

Semtin kuzeybatısındaki elektrik santrali, Abbasiye garaj binası ve tekstil fabrikasını ele geçiren muhalifler ilerleyişlerini sürdürdü.

Muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, operasyon ile ilgili açıklamasında, “Sabahın ilk ışıkları ile birlikte saldırıya geçen mücahitler onlarca Esed militanını öldürdü ve yaraladı. Çatışmalar bölgenin tamamını ele geçirene kadar sürecektir.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, muhaliflerin akşam saatlerinde Cobar ve Kabun mahalleleri arasında yer alan sanayi bölgesinin büyük bölümlerini ele geçirdiği, operasyona Kabun semtindeki muhaliflerin de destek verdiğini bildirdi.

Kabun'daki muhalif gruplar da televizyon fabrikası Sironiks'i ele geçirdi. Cobar'ın kuzeybatısındaki sanayi bölgesinin ve Sironiks'in ele geçirilmesi ile kuşatma altındaki iki bölge Kabun ile Doğu Guta birleşti.

Tahriru’ş-Şam da Operasyonda

Öte yandan konuyla ilgili bir haber ve görsellere yer veren Fetih Medya sitesi Tahriru’ş-Şam hareketinin de operasyona katıldığı bilgisine yer verdi. İran destekli yabancı milisler ile muhalifler arasında çatışmaların yaşandığı belirtilen haberde rejimin Şam kırsalı olan Berze ve Zebedani bölgelerine çıkan otoyolu kestiği ve muhaliflerin kontrolüne geçen Abbasin bölgesine geçişlere izin vermediğine işaret edildi.

Öte yandan Cobar mahallesi medya biriminden yapılan açıklamada, rejim uçaklarının Şii milislere ait karargahı yanlışlıkla bombalaması sonucu 56 milisin öldüğü kaydedildi. Bir başka kaynaktan edinilen bilgi ise şöyle: (Dün) sabah saat 10:00 civarında bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılar kara birliklerinin ilerlemesiyle devam ediyor. Fetih Medya’nın yer verdiği haberde, operasyonun dünkü etabında otogar bölgesinin tamamen muhasaraya alındığı ifade edildi. Dün saat 15:00’de ise Esed askerlerinden 4’ünün esir alındığı ve ayrıca 50’ye yakın Şebbihanın da öldürüldüğü kaydedildi.