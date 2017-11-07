Muhalifler İdlib’e Yönelen Rejimin Çok Sayıda Zırhlısını İmha Etti

Suriyeli muhalif Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) grubu Hama ili kırsalında rejim mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinin büyük bir bölümünü kontrol altında tutan HTŞ, Hama ili kuzey kırsalındaki bölgelerde rejim güçlerinin konuşlu olduğu bölgelere yönelik ağır silahlar ile saldırılar düzenledi.

Kuzey Hama'da son durum [Yeşil: Muhalifler, Kırmızı: Rejim]

Havan topları ve muahiflerin kendi üretimi olan uzun menzilli füzelerle rejim mevzilerinin hedef alındığı saldırının ardından muhalif gruba bağlı savaşçıların hedef alınan Üm Terikiye ve Belil köylerine yönelik kara saldırısı düzenlediği de aktarılan diğer bilgiler arasında.

Muhalif grup tarafından yayınlanan görüntü:

Öte yandan gruba bağlı "İba Haber Ajansı"nın servis ettiği diğer görsellerde, Hama ili doğu kırsalında bulunan Üm Terikiye ve Belil köylerine yönelik kara operasyonunu gerçekleştiren HTŞ savaşçıların görüntüleri de yer alıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren savaşçıların Humvee tipi zırhlı araç kullandığı da görüntülere yansıyan diğer ayrıntılar arasında.

Üm Terikiye köyündeki rejim mevzilerine düzenlenen saldırıda rejime ait imha edilmiş bir araca ait görüntüler de muhalif gruba bağlı ajans tarafından servis edilen diğer görüntüler arasında.

Hama'nın Sakuşiye köyünde rejime ait bir tank HTŞ tarafından güdümlü füze ile imha edildi:

Kaynak: Mepa News