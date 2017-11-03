Muhalifler İdlib'de Hükümet İlan Etti

Aktivistler, eski ordu mensupları ve akademisyenlerden oluşan temsilciler heyeti, Suriye'de kurtarılmış bölgeleri yönetecek, tek sivil ve bağımsız girişim olan Kurtuluş Hükümeti'nin kurulduğunu duyurdu.

İdlib ve çevresinde silahlı gruplardan bağımsız bir yönetim oluşturulması amacıyla başlatılan sivil yönetim girişimine bölgedeki akademisyenler öncülük etmişti. Bölgeyi büyük oranda kontrol altında tutan muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ)'nin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu kurucusu Albay Riyad Esed ve çok sayıda aktivisit girişime destek veriyor.

Toplantıyı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden gelen temsilciler tarafından oluşturulan Suriye Genel Konferansı düzenledi

Bakanlıklar kuruldu

Daha önceki çalışmalar sırasında oluşturulan Kurucu Meclis'in Babu'l Hava sınır kapısında düzenlediği toplantıda 11 bakanlık ve 4 komisyonun kuruluşu duyuruldu.

İdlib Üniversitesi'nde başkanlık görevini yürüten, akademisyen Dr. Muhammed el Şeyh, Kurtuluş Hükümeti'nin liderliğine getirildi. Toplantı sonucunda oluşturulan bakanlıklar ise şöyle: İçişleri, Adalet, Bağışlar, Eğitim, Yüksek Öğretim, Sağlık, Tarım, Ekonomi, Sosyal İlişkiler, Bayındırlık ve Yeniden Yapılandırma, Yerel yönetimler ve Hizmetler.

Bakanlıklara ek olarak dört tane de komisyon kuruldu: Teftiş Komisyonu, Tutuklular ve Kayıplar Komisyonu, Planlama ve İstatistik Komisyonu ve Ticaret Komisyonu.

ÖSO kurucusu askeri ilişkilerden sorumlu

Yeni kurulan Kurtuluş Hükümeti'nde askeri bakanlık oluşturmadı ancak Askeri İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Özgür Suriye Ordusu kurucusu Albay Riyad Esed getirildi.

ÖSO kurucusu Albay Riyad Esed, Askeri İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu

Suriye'nin kuzeyinde, İdlib ve çevresinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde görev yapacak olan hükümete bölgeyi kontrol altında tutan muhalif grup Tahriru'ş Şam Heyeti de destek veriyor.

Silahlı muhalif grupların şehirlerden çekilerek Esed rejimine karşı operasyonlarını sürdürmesi, yönetimin ise sivillere bırakılmasını öngören plana göre uzun süredir toplantılar düzenleniyordu.

Gaziantep merkezli 'Suriye Geçici Hükümeti' yeni kurulan Kurtuluş Hükümeti girişimini tanımıyor. Suriyeli muhalifler arasında birbirine rakip iki yönetim projesi oluşmuş durumda.

Kaynak: Mepa News