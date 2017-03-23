Muhalifler Hama'da İlerliyor

Muhaliflerin Hama kırsalın’da düzenlediği operasyonlar, rejim ve İran milislerini hızlı bir şekilde geri çekilmeye zorladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama kırsalındaki Tahrir-u Şam’ın önderliğindeki muhaliflerin, rejim güçlerine karşı başlattığı çok yönlü operasyon tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Muhaliflerin kısa bir süre içerisinde Soran, Hattab depoları, Rahbet-u Hattab, Hattap köyü, 500 noktası, Ezrak kontrol noktası, Medacin es-Sibahi, el-Kış, Horbat-u el-Hicama, Belhuseyn, Erzet-u Tel Şeyha bölgelerinde kontrolü sağlamasının ardından, Hama kent merkezine 11 km kaldığı ifade edildi.

Operasyona katılan gruplar arasında olan Ceyş-u el-İzze grubu ile rejim milisleri arasında, kentin kuzeybatı bölgesinde süren çatışmalarda, rejime Hama merkezinden gelecek olan imdat yolunu kestiği kaydedildi.

Ceyş-u el-İzze’nin aynı zamanda stratejik öneme sahip el-Mecdel, eş-Şir, Tesubin, Muarzef, Kefer Amim, Dahrat-u Beycu bölgelerini ale geçirdiği belirtildi.

Saldırılarda Yeni Rota Havaalanları

Muhalifler saldırılarında havaalanlarını hedef almaya başladılar.

Ceysul Nasır gurubu Hama askeri üssü grat füzeleriyle vuruyor:

Feylak Şam Halep Neyrab havaalanını Grad füzeleriyle vurdu:

Kaynak: Fetih Medya, Islahhaber