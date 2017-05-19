Muhalifler Cenevre'den Çekildi

Suriyeli muhalif gruplar yaklaşık 3 yıldır devam eden ve Suriye sahasında hiçbir etkisi olmayan Cenevre görüşmelerinden çekildiğini duyurdu.

Açıklama Feylak'uş Şam ve müzakere heyeti gruplarından geldi. Yazılı bildiri ile duyurulan kararda Katil Beşşar Esed'in Ateşkes ihlalleri ve katliamlara devam etmesi gösterildi.

Kaynak: Yeni Akit