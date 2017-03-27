Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü

»Ana Sayfa»Suriye
27.03.2017 14:35
Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
Cebel-i Ekrad’da alçak uçuş yapan bir helikopter muhalifler tarafından vurularak düşürüldü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir haber geçen Ahraru’ş-Şam, Cebel-i Ekrad bölgesinde alçak uçuş yapan bir savaş helikopterinin vurularak düşürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada olayın detaylarına yer verilmedi.

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