Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü

Cebel-i Ekrad’da alçak uçuş yapan bir helikopter muhalifler tarafından vurularak düşürüldü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir haber geçen Ahraru’ş-Şam, Cebel-i Ekrad bölgesinde alçak uçuş yapan bir savaş helikopterinin vurularak düşürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada olayın detaylarına yer verilmedi.