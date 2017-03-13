Muhalifler Astana Görüşmelerinin Üçüncüsüne Katılmama Kararı Aldı

»Ana Sayfa»Suriye
13.03.2017 17:31
Muhalifler Astana Görüşmelerinin Üçüncüsüne Katılmama Kararı Aldı
Suriyeli muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3'üncüsü düzenlenecek Suriye konulu toplantıya rejimin ateşkes ihlalleri nedeniyle katılmayacağını söyledi.

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin ateşkes ihlallerinin sürmesi gerekçesiyle, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3'üncüsü düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılmamayı planlıyor. Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde, Astana'da 3'üncüsü yapılacak Suriye konulu toplantı 14 Mart’ta başlayacak.

AA’nın aktardığına göre iki gün sürmesi planlanan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.

Astana toplantıları için görevlendirilen muhalefet heyeti, önceki gün bir yazılı açıklama yaparak, ateşkes ihlallerinin sürmesine dikkati çekmişti.

Heyet, 7-20 Mart tarihleri arasında Şam'ın Doğu Guta bölgesini kapsayan ateşkes anlaşmasını değerlendireceklerini ifade ederek, görüşmelerin 20 Mart sonrasına ertelenmesini talep etmişti.

Heyetin sözcüsü Usama Ebu Zeyd de Pazar günü Twitter hesabından, "Özgür Suriye Ordusu, ateşkes yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve Rusya'nın Humus’ta kuşatma altındaki Vair bölgesindeki tehciri teşvik etmesi sebebiyle Astana 3'e katılmayacak." açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Esed rejime yakın medya kuruluşları, rejim heyetinin Astana'ya ulaştığını yazdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, toplantıya katılacak heyetlerin Astana’ya gelmeye başlayacaklarını belirterek "Görüşmelerin formatı ve gündemi garantör ülkeler olan Türkiye, Rusya ve İran’a bağlı" demişti.

 

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