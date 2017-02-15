Muhalefetten Bir Grup Astana Gitme Kararı Aldı

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15.02.2017 23:48
Muhalefetten Bir Grup Astana Gitme Kararı Aldı
Suriye askeri muhalefetinin bir kısmını temsil eden bir grup, Astana'da üçüncüsü düzenlenecek Suriye konulu görüşmelere katılacağını duyurdu.

Askeri muhalefet tarafından yapılan basın açıklamasında, Rus ve Türk garantörlerin kendilerine yaptıkları çağrı üzerine, Astana'da yarın yapılacak toplantıya askeri muhalefetin uzmanlardan oluşan bir teknik heyet ile katılacağı belirtildi.

Heyetin 23-24 Ocak'taki görüşmelerin temel konusu olan ateşkesi takip edeceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belirtmek isteriz ki bizler askeri heyet olarak Astana'daki geçen görüşmede (Astana'da) Birleşmiş Milletler Suriye Özel TemsilcisineRusya'ya ve Türkiye'ye ateşkesin izlemesini, ihlallerin soruşturulmasını, tutukluların serbest kalmasını, kuşatmaların kaldırılmasını ve insani koşullarını iyileştirilmesini istediğimiz bir belge sunduk. Bu konular tüm Suriyelileri ilgilendirmektedir."

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.

İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

AA

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