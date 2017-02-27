Muhalefet Dediğin Böyle Olur!
KP’nin yayın organı solhaber’in haber diye yansıttığı şey, iktidara muhalefet edeceğim, karşı çıkacağım derken solun düştüğü komik hale ışık tutmakta!
HAKSÖZ-HABER
Son yağışlarla birlikte İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranının bir hayli yükseldiği genelde medyada sevindirici bir gelişme olarak sunuldu. Öyle ya, kurak bir mevsimin ardından %88’lik doluluk oranı ciddi bir seviyeye ulaşıldığına işaret ediyordu. Ama herkes için aynı şey geçerli değildi elbette, konuya tersinden bakmayı becerenler de vardı!
Komünist Parti’nin fanatik laik yaklaşımını hemen pek çok haberine, yorumuna yansıtan solhaber bu mevzuyla ilgili olarak da kendisinden beklenen performansı gösterdi. Akıl almaz bir ‘karşıtlık refleksi’ ile barajların boş kalan kısmını haberleştirdi. Bu ilginç mi ilginç, aynı zamanda komik mi komik haberiyle durduğu yeri tescillemiş oldu!
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Muhalefet Dediğin Böyle Olur!KP’nin yayın organı solhaber’in haber diye yansıttığı şey, iktidara muhalefet edeceğim, karşı çıkacağım derken solun düştüğü komik hale ışık tutmakta!
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