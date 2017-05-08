Muhafız Alayında Gizli Darbe Toplantıları Yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede darbecilerin, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ı ziyaret ederek darbe teşebbüsüne ilişkin gizli toplantılar ve planlamalar yaptıkları belirtildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski albay Barış'ın darbe teşebbüsünden önce, özellikle 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında rutinin dışında çok sayıda asker misafir ağırladığı, görüşmelerini gizlemek amacıyla kendisini ziyarete gelen özel misafirlerinin kaydının tutulmaması emrini verdiği kaydedildi.

İddianamede yer alan Muhafız Alayı nizamiye kayıt defterleri ve Hareket Merkezi kayıtlarına göre, 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında eski kurmay yarbay Ümit Gençer, eski kurmay Albay Orhan Yıkılkan, eski kurmay albay Osman Kılıç, eski albay Harun Olgun, eski yarbay Halit Kazancı, eski albay Ertuğrul Yavuz, eski albay Ertuğrul Bozçal, eski kurmay Albay Fırat Alakuş, eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor, eski kurmay albay Ali Yazıcı, eski albay Nuh Altınsoy ve eski jandarma binbaşı Tarık Görener, Barış'ı ziyaret etti.

"Yarbay Gençer TRT darbe bildirisini zorla okutan kişi"

Kayıtlarda bulunmamasına rağmen eski kurmay albay Uğur Karaca ve tuğgeneral Ahmet Otal'ın da Barış'ı ziyaret ettiği belirtilen iddianamede, eski kurmay yarbay Gençer'in TRT baskınını gerçekleştiren ekibin başında bulunduğu ve darbe bildirisini zorla okutan kişi olduğu, eski kurmay albay Yıkılkan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı olduğu ve darbe teşebbüsünde Genelkurmay Karargahında aktif rol aldığı ifade edildi.

Barış'ın ziyaretçileri arasındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Karaca'nın, eski EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nu derdest eden ekibin başında bulunduğu, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın eski özel kalem müdürü albay Altınsoy'un da eski EDOK Komutanı Orgeneral Başoğlu kaçırılmadan hemen önce koruma astsubayını arayarak Başoğlu'nun yerini öğrendiği ve derdest edecek ekibe bildirdiği kaydedildi.

TRT'ye baskına giden ekibin başındaki eski kurmay albay Poshor'un Barış'tan önceki Muhafız Alay Komutanı olduğu, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO görevinde olmasına rağmen, darbe girişiminden birkaç gün önce Türkiye'ye döndüğü ve Barış'ı ziyaret ettiği bildirilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi kurmay albay Ali Yazıcı'nın da darbe teşebbüsü öncesinde planlanan "Cumhurbaşkanına suikast"ın başarılı olabilmesi için Erdoğan'ın yerini öğrenmeye çalıştığı ve darbecilerle hareket ettiği aktarıldı.

Alakuş'un Özel Kuvvetler mensuplarının başındaki kişi olduğu ifade edildi

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli ziyaretçilerden eski yarbay Kazancı'nın, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına gittiği ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ı ayağından silahla vurarak yaraladığı belirtilen iddianamede, eski kurmay albay Alakuş'un da Genelkurmay Karargahına giderek silahlı faaliyette bulunan Özel Kuvvetler mensuplarının başındaki kişi olduğu ifade edildi.

Barış'ı ziyaret eden eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal hakkında darbe teşebbüsüne iştirak suçunda Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmasının devam ettiği anımsatılan iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler'de görevli eski Albay Olgun'un 15 Temmuz'da özel aracıyla alaya gelerek, aynı şekilde kendisi gibi özel araçlarıyla gelen personelin sevkini sağladığı ve helikopterle Akıncı Üssü'ne geçerek oradaki faaliyetlere katıldığı bildirildi.

İddianamede bu durumun, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında darbe teşebbüsü öncesinde ismi geçen üst rütbeli askerlerle darbe teşebbüsüne ilişkin gizli toplantılar ve bir kısım planlamalar yapıldığını gösterdiği kaydedildi.

AA