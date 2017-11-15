Muhafazakar Kimlik Krizi ve Bir İlhad Dalgası Olarak Atatürkçülük

RIDVAN KAYA'nın yazısı:

Yerlilik, millilik, işgale karşı vatan savunması, son kale vs. derken iş geldi muhafazakar iktidarın kılavuzluğunda dindar camianın Mustafa Kemal’i sahiplenmesine, Atatürkçülüğü içselleştirmesine dayandı! Bu süreç yeni başlamadı ama son dönemde ivme kazandı. Ve bilhassa bu yıl 10 Kasım, rejimi değiştirme hedefiyle yola çıkanların rejimin kurucusuna ve resmi ideolojiye biat törenine dönüştü.

Bir müddettir oldukça tuhaf, şaşırtıcı ve de ibretlik görüntülere şahitlik ediyoruz. Bir zamanlar mecbur kalmadıkça adını ağızlarına almadıkları rejimin kurucusuna şimdi ağızlarını doldura doldura methiyeler düzen ağalarını görünce, maraba takımı rükuya, secdeye kapılmaktan kendisini alamıyor. Ve tüm bu manzara bir kere daha ilkeleri, sabiteleri olmayanların kimlik krizini ve şahsiyet yoksunluğunu gözler önüne seriyor.

Atatürk Kemalistlerce istismar mı edilmektedir?

Türkiye’de sağ-muhafazakar siyasetin çok sevdiği ve sıkça tekrarladığı tezlerden biri Atatürk’ün CHP ve bilumum Kemalistler, laik, ulusalcı, sol kesimlerce istismar edildiği iddiasıdır. Aslında aynen laiklerin İslamcılara yönelttikleri ‘İslam’ı istismar’ suçlamalarına benzeyen bu tez saçmadır!

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