Muhacirler Sivas Özgür-Der’in Düzenlediği Piknikte Buluştu

Yaklaşık 45 kişinin katıldığı piknik sabah erken saatlerde başladı. Sabah kahvaltısıyla başlayan program akşam saatlerine kadar devam etti. Halat çekme, futbol, basketbol, ip atlama vb. oyunlar oynandı.

Sivas'taki muhacir kardeşlerimizin yalnız olmadığını ensar bilinciyle bu programın yapıldığını dile getiren dernek gençlik kolu ve hayırseverler katkıda bulunan herkese teşekkür ettiler.

Özellikle organizasyonda büyük emeği olan gençler ve muhacir kardeşlerimiz pikniğin çok verimli geçtiğini söylediler. Sabah servisle evlerinden alınıp akşam tekrar servisle evlerine bırakılan çocuklar ve aileleri memnuniyetlerini bildirdi.

Gerek Sivas Özgür-Der gerekse diğer desteği olan kardeşler bunu her yıl yapmak istediklerini dile getirdiler.

FOTOĞRAF: MEHMET CAN ARTUK

HABER: MEHMET ARSLAN