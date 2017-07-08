Muhacir Anne Ve Bebeğinin Cenazeleri Suriye'ye Ulaştı
Sakarya'da hunharca katledilen Suriyeli anne ve 10 aylık bebeğinin cenazeleri İdlib'de toprağa verilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye ulaştı.
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri İdlib'de toprağa verilmek üzere Cilvegözü sınır kapısından geçti.
Cenazeleri teslim alan İHH ekipleri defnetmek için İdlib’in Cibale bölgesine hareket etti.
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