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Muhacir Anne Ve Bebeğinin Cenazeleri Suriye'ye Ulaştı

Muhacir Anne Ve Bebeğinin Cenazeleri Suriye'ye Ulaştı

​​​​​​​Sakarya'da hunharca katledilen Suriyeli anne ve 10 aylık bebeğinin cenazeleri İdlib'de toprağa verilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye ulaştı.

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri İdlib'de toprağa verilmek üzere Cilvegözü sınır kapısından geçti.

Cenazeleri teslim alan İHH ekipleri defnetmek için İdlib’in Cibale bölgesine hareket etti.

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