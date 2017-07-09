Muhacir Anne ve Bebeği İdlib’de Defnedildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda katledilen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi.

Suriyeli muhacir anne Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü.

Cenazeleri teslim alan el-Rahmun’un babası Muhammed Abdülhadi Ali el-Rahmun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye hükümetinden, bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz." dedi.

Bitkin olduğu gözlenen baba el-Rahmun, Türkiye’ye suçluları kısa sürede bulup tutukladığı için müteşekkir olduğunu söyledi.

El-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İHH da eşlik etti

Babül Hava sınırı kapısından, direnişçilerin kontrolündeki İdlib ilinin Cibale köyüne ambulansla götürülen cenazelere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri de eşlik etti.

İHH Suriye çalışmaları sorumlusu Erhan Yemelek "Ailenin talebi üzerine kendilerine yardımcı oluyoruz. Türk yetkilileri cenazeyi Suriye’de bize teslim etti. Biz de kendi sivil savunma ekibimizle köylerine götürdük." dedi.

AA