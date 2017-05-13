Muğla’da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 24 Ölü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı midibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanarak, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düştü. Bu sırada midibüs, yoldan geçen 35 AL 1645 otomobile de çarptı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

24 kişi hayatını kaybetti

Muğla Valisi Amir Çiçek, son belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çiçek, Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kazanın yaşanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, "Son yaptığımız belirlemelere göre olayda 24 kişi hayatını kaybetti, 10 da yaralımız var. Bunların da hastanelerde tedavisi devam ediyor." dedi.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede çift şeritli olarak trafiğe kapatılan yolun Muğla-Marmaris bölümü ulaşıma açıldı.

Bölge, vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bir kilometrelik güvenlik şeridine alındı.

Buca'dan 6 araçla yola çıkmışlar

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenildi.

Turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 6 araçla Marmaris'e doğru yola çıktı belirtildi. Gruptaki diğer araçlardan 3'ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği kaydedildi.

Organizatör Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın Çine'deki molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği ifade edildi.

Bu arada uçuruma yuvarlanan 03 FR 247 plakalı midibüsün hareket ettiği Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin ismini öğrenmek için dernek binasına gelen vatandaşlar, büyük üzüntü yaşıyor.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Yaylacık Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadının girişimiyle bir araya gelen kadınların 2 midibüsle yola çıktığını belirterek, "Vatandaşlar endişe içinde yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Otobüste kimler vardı, öğrenme çabası içindeyiz. Başımız sağ olsun" dedi.

Öte yandan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Yaylacık'taki derneğe giderek burada toplanan vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.

"Valilikte birim kurduk"

Muğla Valisi Amir Çiçek, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın fren patlaması sonucu meydana geldiği yönündeki iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Çiçek, "Vahim bir kaza, ölümcül bir kaza olduğu için ne kadar kurtarabilirsek o bizim için önemli. Arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaralıların durumu ağır olanlar var. Hastaneye henüz geçemedim inşallah kurtulurlar. Kimlikler tespit edilsin en yakınlarına yardımcı oluyoruz, valilikte birim kurduk." dedi.

AA