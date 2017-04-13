Muğla'da Deprem

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13.04.2017 21:56
Muğla'da Deprem
Muğla'da merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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