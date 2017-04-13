Muğla'da Deprem

Muğla'da merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.