Mugâlatayı Bırakın da...

Yakup Köse

Yeni bir 28 Şubat hazırlığı olduğuna dair ikâz mahiyetindeki yazımın ardından bir gürültü koptu…

Sakin olun, panik yapmayın; darbe de!..

Çok, çok basit sorularım var. Hepsi de çalıştığınız yerden! Dersi kaynatmaya çabalayan talebeler gibi gürültü çıkartacağınıza suallere cevap verin:

1-“Mart’ta Türkiye alev alev olacak” derken neyi kastettiniz? Orman yangınlarını mı? Benim bildiğim orman yangınları Temmuz-Ağustos aylarında olur…

2-“Kan dökmeden başkanlığı getiremezsiniz” sözündeki kan kimin kanı? Bu lakırdıyı eden, referandumda Başkanlık sistemi kabul edilirse kurban kanı akıtmaktan mı bahsediyor! Deve mi keselim, koç mu? Kanı dökülecek kurban mevzusunu mübhem bırakmış. Rica etsek mevzuyu vuzuha kavuşturabilir misiniz?

İşte, bu kadar basit, yalın, sâde, sıradan, alelâde 2 sual. Hiç de panik ve yaygara yapmanıza gerek bırakmayacak, üstelik de cevapları içinde olan sorular.

“Ben bu soruları 80 milyon Türk halkı adına soruyorum” diye iddialı, haddimi aşan laf etmeden, 28 Şubat darbesinde ağır işkenceden geçmiş ve idam cezası almış 14 yaşındaki bir İmam Hatip talebesi olarak soruyorum!

28 Şubat dönemi “Devrim kanunları uygulansın, İstiklâl Mahkemeleri kurulsun” afişlerini sokak sokak asanlar şimdi “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” diyorsa benim de “Ne diyorsunuz siz” sorusunu sormaya hakkım var!

Evet, alevden ve kandan bahsedenler, ne diyorsunuz siz!..

Nereyi yakacaksınız, kimlerin kanını dökeceksiniz?

Binlerce Müslüman Anadolu evladını, önce idam sonra yargılama usûlüyle darağaçlarında sallandıran Batıcı zihniyetin torunları bugün alevden ve kandan bahsediyorsa benim de “Ey halkım, dikkat edin bu çakallara” diye ikâz etmek görevim.

Batıcılar’ın (Ergenekoncu veya FETÖcü farketmez, “köpekler birbirine benzer”) bir daha bu topraklarda zulüm yapmamızı için başta devlet yetkilileri olmak üzere halkı tehlikenin yakın olduğu hususunda uyarıyorum.

Patronla Korkutmak!

Televizyon ekranında 2 karanlık simayı seçmekte zorlanmadım! “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” diyene diğeri, benim yazımı kastederek “Ethem Sancak bu yazıyı yayımlanmasına nasıl izin verdi” diyor. “Daha geçen gün beraberdik” diye de ekliyor.

Yazarı olduğum gazetenin de bünyesinde olduğu Es Medya’nın sahibi olan Ethem Sancak’la yakın olduklarını îmâ edip beni korkutmaya çalışıyorlar! Akıllarınca da Ethem Bey’i zan altında bırakmaya çalışıyorlar.

Ethem Bey, safını Müslüman Anadolu halkının yanında belirlemiş ve beni “Kavgayı beraber yapalım” diyerek gazeteye davet etmiştir. Sağolsun... Şimdiye kadar da hiçbir müdahaleyle karşılaşmadım.

“Fikir özgürlüğü… Basın özgürlüğü…” sloganlarını dillerinden düşürmeyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu yönde suçlayanlar bir gazeteciyi, “Patronuyla sık sık görüşüyoruz, ayağını denk al” diye tehdit ediyorlar!..

Ben de çok korktum, bu dakikadan itibaren köşemde yemek tarifleri yayımlayacağım!..

“Mart’ta Türkiye alev alev olacak” diyen şahıs, mezkûr yazım üzerine konuşurken “Türkiye’de darbeye izin vermeyiz” diye geveledi. “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” sözünü izah etmek yerine mugâlata yaptı. Mugâlatayı bırakın da Türkiye’yi nasıl alev alev yapacaksınız onu anlatın.

FETÖcüler gibi halka kurşun sıkmayıp, darbenize direnenlerin bacaklarına mı sıkmayı düşünüyorsunuz!..

Atalarımız boşuna boşuna dememiş: “Yerin kulağı vardır”!

STAR