Müftülüğe Nikah Yetkisi Veren Madde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, MHP'nin komisyonda, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren maddenin hukuka aykırı olduğunu savunduğunu belirterek, bunun tam bir cayma hali olduğunu söyledi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin nasıl bir tutum alacağını Sarıhan'dan öğrenmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz bu 6'ncı maddeyi MHP olarak destekliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Sarıhan'a yönelik bazı milletvekillerin yerinden sataşmada bulunduğuna dikkati çekerek, kullanılan dili eleştirdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.

Ara sonrasında önerge üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, toplumun ayrıştırıldığını öne sürdü.

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi

Tasarının, İçişleri Bakanlığının, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiği 6. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli maddeye ilişkin önerge işleminde söz alarak, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesini eleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise bu maddeyle ilgili kaygılarının küçük yaşta evliliklerin artması, laiklik ilkesinin zarar görmesi ve evlilik birliğinin güvencelerinin ortadan kalkması olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın oylamaya sunduğu madde kabul edildi.