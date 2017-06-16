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Mücahid Âlim Muhaysini’ye Suikast Düzenlendi!

Mücahid Âlim Muhaysini’ye Suikast Düzenlendi!

Suriye’de mücahidlerin saflarını birleştirme gayretleri ve tevazusuyla dikkat çeken mücahid âlimlerden Abdullah Muhaysini’ye suikast düzenlendiği öğrenildi.

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Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan Furkan Azeri, Abdullah Muhaysini’nin suikasttan yara almadan kurtulduğunu ancak bir korumasının şehit düştüğünü kaydetti.

 

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