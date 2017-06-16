Mücahid Âlim Muhaysini’ye Suikast Düzenlendi!

Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan Furkan Azeri, Abdullah Muhaysini’nin suikasttan yara almadan kurtulduğunu ancak bir korumasının şehit düştüğünü kaydetti.

Suriye meşhur davetçi Abdullah Muheysinie yönelik cami çıkışında sukast girişi oldu.#İdlib pic.twitter.com/LU0fU4IGXL — Furkan Azre (@furkan_azeri) 16 Haziran 2017