Mücahid Âlim Muhaysini’ye Suikast Düzenlendi!
Suriye’de mücahidlerin saflarını birleştirme gayretleri ve tevazusuyla dikkat çeken mücahid âlimlerden Abdullah Muhaysini’ye suikast düzenlendiği öğrenildi.
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Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan Furkan Azeri, Abdullah Muhaysini’nin suikasttan yara almadan kurtulduğunu ancak bir korumasının şehit düştüğünü kaydetti.
Suriye meşhur davetçi Abdullah Muheysinie yönelik cami çıkışında sukast girişi oldu.#İdlib pic.twitter.com/LU0fU4IGXL— Furkan Azre (@furkan_azeri) 16 Haziran 2017
Etiketler : Suriye, Abdullah Muhaysini, suikast
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