Mübarek Üç Aylar Çarşamba Günü Başlıyor

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 29 Mart Çarşamba günü başlıyor. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, üç aylara ilişkin, "Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz." dedi.

Üç aylarla ilgili açıklama yapan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayar, aslında Kur'an-ı Kerim'de veya Hz. Peygamber'in hadislerinde "üç aylar" diye bir tanım olmadığını belirterek "Ancak halkımızın üç aylar olarak ifade ettiği recep, şaban, ramazan ayları öteden beri dini hayatımızda çok önemli yer tutan zaman dilimleridir. Bu aylar gelince halkımız manevi hayatına, dini hayatına çekidüzen verir, kendisini bu aylara hazırlar. Hz. Peygamber de bu aylara özel ilgi göstermiştir." dedi.

Hz. Peygamber'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır" diye dua ettiğini ifade eden Sayar, onun recep ayında diğer aylarda olmadığı kadar oruç tuttuğunu söyledi.

NELER YAPILMALI?

"Elimizden geldiği kadar bu aylarda daha çok oruç ibadetini yerine getirmeliyiz." diyen Sayar, Hz. Peygamber'in pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu bildirdi. Sayar, şöyle devam etti:

"Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Ramazan ayı zaten Kur'an ayıdır."

Sayar, Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemli olduğunu ancak manasını, anlamını kavramaya çalışmayı da tavsiye ettiklerini vurgulayarak insanların Kur'an meali okumaları gerektiğine işaret etti.

İnsanın buluğ çağına erdikten sonra ibadetle mükellef olduğuna dikkati çeken Sayar, "Belli zamanlara, belli günlere, belli kandillere ibadetin tahsis edilmesi söz konusu değil. Ama özellikle Cenabıhakk'ın, bu aylarda yapılan ibadetlere daha çok sevap vereceğini Peygamberimizden öğreniyoruz ve Peygamberimiz bu davranışlarıyla bize gösteriyor. Bu aylar gelince daha fazla oruç tutuyor mesela." dedi.