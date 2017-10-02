MTV Zammı Yeniden Görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yapılması planlanan zam da soruldu. Erdoğan, “Bunu tabii arkadaşlarla görüşmeden böyle bir şeyi ifade etmem doğru olmaz. Ama daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir.” diye konuştu. Erdoğan, gazetecinin, “Ama tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum.” sözleri üzerine, “Şu anda bilemiyorum. Onu ancak Başbakanımızla bir görüştüğümüzde gündemde var mı yok mu, ancak öyle öğrenebiliriz” cevabını verdi.