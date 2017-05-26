Mozambik'te Her 10 Kişiden Biri Yetim

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, yaklaşık 25 milyonluk nüfusa sahip ülkede 2 milyon 100 bin yetim var. Bu çocukların çoğu, şehirlerde ve kırsal kesimdeki yetimhanelere, medreselere ve yatakhaneli okullara sığınıyor.

Eğitime ulaşamayan yetim çocukların bazıları da hayatını büyük şehirlerdeki caddelerde büyüyerek geçirmek zorunda kalıyor. Çok sayıda çocuk da suç şebekelerinin ve uyuşturucu tacirlerinin eline düşüyor.

Hristiyanların ve Müslümanların birlikte yaşadığı kırsal kesimde kimi Hristiyan aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderiyor.

Kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu hem tefrişat hem de çocukların günlük ihtiyacının karşılanması noktasında maddi sıkıntı yaşıyor.

Medreseler maddi yardım bekliyor

Başkent Maputo'nun Matola bölgesindeki bir grup gönüllü tarafından kurulan Darüsselam Medresesi de bunlardan biri.

Kasaba ve çevresinden yaklaşık 180 yetimin okuduğu bu medresede çocuklar, 6 ila 10 kişinin kaldığı küçük odalarda konaklıyor.

Güney Afrika'da yaklaşık 8 yıl eğitim aldıktan sonra ülkesine dönen Abdül Nasır İsmail, 2013'te Darüsselam Medresesi'ni kurdu.

İsmail, AA muhabirine, medresenin çok zor şartlar altında eğitime devam ettiğini söyledi.

İhtiyaçların çoğunun bağışlarla karşılandığını belirten İsmail, "Bu çocuklara günde 3 öğün yemek vermek zorundayız. Dolayısıyla düzenli bağışa ve sponsora ihtiyacımız var." dedi.

İsmail, Matola bölgesinde yaşayanların çoğunun Hristiyan olduğunu ancak ailelerin babasız kalan çocuklarına eğitim veremedikleri için onları medreseye emanet ettiklerini dile getirdi.

AIDS gibi çeşitli hastalıkların çocukların yetim kalmasının başlıca sebebi olduğunu vurgulayan İsmail, "Bazen çocuklara kitap almakta dahi zorlanıyoruz. Okulun tefrişata ve tamire ihtiyacı var, ayrıca tıbbi malzemeler alınması lazım." diye konuştu.

İsmail, medresede İslami eğitimin yanında Mozambik müfredatının da okutulduğunu bildirdi

"Mühendis olmak istiyorum"

Medresede kalan çocuklardan Alifu Adem (10), arkadaşlarının ailesi gibi olduğunu ancak derslerine çalışabilmek için defter ve kaleme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Adem, okuyabilecek imkanı bulabilmesi halinde mühendis olmayı hayal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) verilerine göre, şu an ülkede 1 milyon 500 bin kişi AIDS ile yaşıyor. Hastalığın 15 ile 49 yaş arasında görülme oranı ise yüzde 10,5 civarında.

AA