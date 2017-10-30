Motorine ve Benzine Zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL'ye, motorinin ise 4.93 TL'ye yükselecek.

Benzin fiyatlarına en son 26 Ekim'de 9 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise son zam 8 Eylül'de yapılmıştı.