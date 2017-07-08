Motobosna, İlk Sınırı Aştı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT'nin de destek verdiği MotoBosna organizasyonu, Srebrenitsa katliamını gündeme getirmek ve anma törenlerine katılmak için yola çıktı.

İpsala’dan geçiş

Sakarya'da Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun katılımı ile yola çıkan motorize ekip, ertesi gün İstanbul Fatih Camii'nde yapılan basın açıklamasının ardından Edirne’ye ulaştı. İpsala’da ilçe belediyesinin misafiri olarak spor salonunda bir gece konaklayan ekip daha sonra daİpsala Gümrük Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a ulaştı.

Selanik üzerinden Üsküp’e, oradan Prizren’e geçecek olan ekip, İşkodra’yı aşarak önce Podgorica’ya sonra da Bosna’ya ulaşacak.

15 Temmuz’da dönüş

Konvoy, 11 Temmuz'daki Srebrenitsa anma programına katıldıktan sonra hain darbe planının yıldönümü olan 15 Temmuz günü İstanbul’a dönecek ve yapılacak olan etkinliklere katılacak.