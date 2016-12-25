Mossad’ın Gerçekleştirdiği Zevvari Suikasti Protesto Ediliyor

Tunus'ta uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle öldürülmesine tepkiler ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolarla devam ediyor.

Uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastinin gerçekleştirildiği ve Zevvari'nin doğum yeri Safaks'ta üç gösteri düzenlendi.

Tunuslu Mühendisler Odası, Tunuslu imamlar ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Safaks Şubesince düzenlenen gösterilerde Filistin ve Tunus bayraklarının yanında suikasti lanetleyen pankartlar taşındı.

Gösterilerde atılan sloganların ortak teması "Filistine destek" ve "İsrail ile normalleşmeye hayır" çağrıları oldu.

Gösterilere düzenleyen sivil toplum kuruluşları üyelerinin yanında toplumun çeşitli kesimlerinden binlerce kişi katıldı.

Mühendisler Odası Safaks Şubesi Müdürü Adnan Ayyadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Egemenliğimize ve bilim insanlarımıza saldırılmasını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Olayın hesabının mutlaka sorulması gerektiğini belirten Ayyadi bunun için gerekli icraatların yerine getirilmesini istedi.

Safaks Lahami Camisinden başlayan Tunuslu imamların yürüyüşünde ise sembolik tabut taşındı.

Safaks'ta farklı noktalarda başlayan gösterilere katılanlar, Valilik binası önünde buluştu.

Konuyla Ahmet Varol’un 22 Aralık 2016 tarihli Yeni Akit’teki yazısında şunlar kaydedilmişti:

Tunuslu Mühendise Suikast

Türkiye’de Rusya büyükelçisine suikast düzenlenmesinden birkaç gün önce, 15 Aralık 2016 Perşembe günü önemli bir suikast gerçekleştirildi. Fakat Tunus’taki bu suikast tabii Rusya’nın Ankara büyükelçisinin öldürülmesi olayı kadar dünyada sarsıntıya yol açmadı. Arap dünyasında ilk günlerde biraz ağırlıklı gündem oluşturdu diyebiliriz. Fakat Rusya’nın Ankara büyükelçisinin öldürülmesi olayından sonra Arap dünyasının medyasında da bu olayın gölgesinde kaldı ve yavaş yavaş gündemin dışına itildi. Siyonist işgal rejiminin cinayet şebekesini en çok cesaretlendiren de bu oluyor.

Tunus’taki suikastın hedefinde başarılı uçak mühendisi Muhammed Ez-Zuvari vardı. Peki, bir uçak mühendisi neden öldürülür? Birileriyle kişisel sürtüşmesi olduğu için mi yoksa uçak sanayi piyasasında rekabet edenlerden birilerinin işlerini bozduğu için mi? Belki. Ama Muhammed Ez-Zuvari’nin öldürülmesinin sebebi bunların hiçbiri değil. Çünkü onun kimseyle kişisel bir hesabı olmadığı gibi uçak sanayisi alanında birilerinin işlerini bozan, rekabet alanına giren projesi veya çalışması da yoktu. Ama onun öldürülmesinin sebebini ortaya koyan dolayısıyla suçlu hakkında yeterli ipuçları veren önemli gerçekler var.

Muhammed Ez-Zuvari yaklaşık on yıldan beri mesleki bilgisiyle ve tecrübesiyle Filistin direnişine yardımcı olan, onun savunma tekniklerini geliştirmesine katkıda bulunan önemli bir şahsiyetti. Bu konuda özellikle Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas)’ın askerî kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları’yla yardımlaşıyordu. Son olarak da İzzettin Kassam Tugayları’nın insansız hava araçları Ebabil’in geliştirilmesinin başını çekenlerdendi. Kassam Tugayları’nın Tel Aviv’e kadar ulaşabilen füzelerin ardından bir de insansız hava aracı geliştirmesi ve bu alandaki çalışmalarını işgalcileri ciddi şekilde endişelendirecek bir düzeye getirmesi ise işgalci siyonistleri ciddi şekilde kızdırıyordu. Dolayısıyla projenin içinde kimlerin bulunduğunu tespit edebilmek için konunun gündeme geldiği tarihten beri çok sıkı bir istihbarat çalışması yürüttüğü tahmin ediliyordu.

Muhammed Ez-Zuvari’nin Filistin direnişine katkısı sadece Ebabil projesini geliştirenler ve uygulayanlar arasında yer almaktan ibaret değildi. Özellikle 2014 saldırısı karşısında Filistin direnişinin savunma tekniklerini geliştirmesine önemli katkıları olmuştu. Ondan önce de mesleki bilgisini ve tecrübesini bu mücadeleye destekte değerlendirme konusunda önemli çalışmaları olmuştu.

Kassam Tugayları da yaptığı açıklamada Muhammed Ez-Zuvari’nin Filistin direnişinin bir ferdi olduğunu dile getirerek sahiplendi. Şehit edilmesi münasebetiyle aynı zamanda Hamas tarafından Gazze’de bir taziye çadırı kuruldu.

Görünüşte bir istihbarat örgütü vasfı taşıyan gerçekte ise siyonist işgal rejiminin bir cinayet ve mafya teşkilatı olarak çalışan MOSSAD’ın ise bu türden birçok cinayetin planlayıcısı ve faili olduğu biliniyor. Daha yakın zamanda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin liderlerinden Ömer Nayif’i, Filistin’in Sofya’daki büyükelçiliğini basarak öldürenler MOSSAD’ın canileriydi. Bundan yaklaşık yedi yıl önce Hamas’ın askerî kanadının komutanlarından Mahmud El-Mebhuh da yine MOSSAD canileri tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde kaldığı oteldeki odasının basılması suretiyle hunharca katledildi.

İşgal rejiminin bu cinayet şebekesinin özellikle Filistin direnişinin askeri kanadıyla ilişkisi olduğunu tespit ettiği kişileri ülkelerin egemenlik haklarını dikkate almadan yerlerini tespit ettiği zaman öldürdüğü biliniyor. Dolayısıyla henüz işgal rejimi açıkça sahiplenmiş olmasa da Muhammed Ez-Zuvari’nin de MOSSAD şebekesi tarafından öldürüldüğü açıktır. Zaten dolaylı bazı işaretler de işgal rejiminin bu cinayeti sahiplendiğini gösteriyor.

Bütün bu cinayetler aslında siyonist işgal rejiminin gerçekte bir devlet değil terör örgütü olduğunu gözler önüne seriyor.