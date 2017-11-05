Moskova'da Bomba Alarmı

Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre,Rusya’nın başkenti Moskova şehir merkezindeki Bolşoy Tiyatrosu, "GUM" alışveriş merkezi ve "Metropol" Oteline yönelik kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle 3 bin 500’den fazla kişi tahliye edildi.

Aralarında alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 20'den fazla binaya yönelik de yeni ihbarların yapıldığı belirtilirken, şehrin farklı noktalarında bulunan söz konusu binalardan binlerce kişinin tahliyesinin başlatıldığı ifade edildi.

Rusya’nın farklı bölgelerinde 11 Eylül’den bu yana yapılan çok sayıda telefonla bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon kişi tahliye edilmişti. Bugüne kadar ihbarların tümü asılsız çıkarken, ekim ortasından bu yana ihbarların sayısında düşüş yaşanmıştı.

AA