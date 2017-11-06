Moskova'da Aşırı Sağcı 380 Kişi Gözaltına Alındı

Kızıl Meydan yakınlarında her yıl 4 Kasım'da kutlanan "Birlik Günü" nedeniyle toplanan aşırı sağcılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine gösteri düzenledi.

Rus hükümeti tarafından aşırıcı bir grup olduğu ilan edilen "Artpodgotovka" tarafından organize edilen gösteriye, Rusya'nın farklı bölgelerinden yüzlerce kişi katıldı.

Moskova Belediyesi tarafından izin verilmeyen gösteride gruptakiler sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin gösteriye katılanlar arasından 380 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

AA