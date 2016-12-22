Moskova Metrosunda Patlama

»Ana Sayfa»Dünya
22.12.2016 17:51
Moskova Metrosunda Patlama
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir metro istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir metro istasyonunun girişinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Rus TASS ajansının haberine göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYİ ÇEMBER ALTINA ALDI

İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.

SALDIRI OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Moskova metrosunda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından halk büyük panik yaptı. Bu denli büyük bir patlamanın sebebini herkes saldırı olarak düşündü ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

 

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