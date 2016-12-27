Moskova-Ankara Hattında Ateşkes Trafiği

»Ana Sayfa»Suriye
27.12.2016 18:06
Moskova-Ankara Hattında Ateşkes Trafiği
Rus Ria Novosti haber ajansına göre, Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya ile Suriyeli muhalifler arasında ülke genelinde ateşkesi öngören görüşmeler Ankara'da başladı. Al Jazeera kaynaklarına göre bir sonraki görüşme Perşembe günü.

Rus Ria Novosti haber ajansına göre ana hedefi Suriye genelinde bir ateşkesi hayata geçirmek olan Astana görüşmeleri öncesinde Ankara’da silahlı muhalif gruplarla görüşmeler başladı. Ajans haberi üst düzey bir diplomata dayandırdı. Al Jazeera kaynaklarına göre, muhalif gruplar bir sonraki görüşmenin gerçekleşeceği Perşembe günü Ankara’da Türk ve Rus yetkililerle biraraya gelecek.

Ria Novosti, askeri bir kaynağa dayandırdığı bir başka haberinde ise, rejim ile muhalifler arasında yürütülecek Astana görüşmelerine katılacak tarafların sadece askeri gücü olan gruplar olacağı bilgisini verdi.

Silahlı muhalif gruplar, Türkiye’nin arabuluculuğunda daha önce Halep’in tahliyesi ile ilgili Ruslarla görüşmeler yürütmüştü. Bu görüşmelerin sonucunda rejimin Halep’e yönelik askeri operasyonu durdurulmuş ve kentte bulunana yaklaşık 45 bin silahlı muhalif ve sivil İdlib’e tahliye edilmişti.

Lavrov-Çavuşoğlu telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Suriye bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Rus haber ajansı İnterfaks’ın aktardığına göre Lavrov, Rusya’nın Suriye’deki durumla ilgili Türkiye ve İran’la daha sıkı çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Lavrov, bu üç ülkenin arasında işbirliği sayesinde Halep’te binlerce insanın hayatının kurtarıldığını da vurguladı ve "Suriye kriziyle ilgili Ankara, Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Moskova Bildirgesi

Suriye iç savaşına askeri anlamda bizzat müdahil olan Rusya, Türkiye ve İran ilke kez bir araya gelerek Moskova’da Suriye konusunda bir mutabakata varmıştı.

Toplantıda yayınlanana Suriye Bildirgesi’nde Suriye toprak bütünlüğüne vurgu yapılmıştı ve olası bir siyasi çözümde bu üç ülkenin garantörlük sözü verdi.

Üç ülke, muhalif grupların terör listesinde olan IŞİD ve Nusra Cephesi’nden ayrıştırılacağını söylemişti.

Kaynak: Reuters, AA ve Al Jazeera

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