Moro’da Şehid Yasin Börü İlkokulu Açıldı
İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Filipinler’in Moro adasında Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için hizmete açılan Şehit Yasin Börü İlkokulu.
Sosyal medyadan yapılan duyurularla 50 bin dolarlık maliyeti temin eden “Sabah Namazı Devrimi”nin yaptırdığı okul, Yetim Dayanışma Günleri’nde (YDG) hizmete açıldı.
Uzun yıllardır siyasi karışıklıkların hüküm sürdüğü ve nesillerin sağlıklı bir eğitim sürecinden geçemediği Moro’da yapımı tamamlanan okulda, İslami eğitimlerin yanı sıra Arapça ve İngilizce dersleri okutulacak. Cotabato’da yapımı tamamlanan okuldan günlük toplamda 120 kız ve erkek öğrenci istifade edecek.
“Heyecanım kurdeleyi kesene kadar geçmedi”
Sabah Namazı Devrimi adına açılış için bölgeye giden Muhammet Ali Aslan, okula neden Yasin Börü ismini verdiklerini, “Yasin'in ismi ve manasının tüm ümmet coğrafyasında yaşamasını istediğimiz için bu projeyi yaptık” cümleleri ile özetledi. Aslan, şunları söyledi:
“Biz bu projeyi Sabah Namazı Devrimi ekibi olarak çoğunluğu gençlerden gelen desteklerle birlikte İHH ile gerçekleştirdik. Açılış için buraya benim geleceğimi öğrendiğimde içimde tarifi zor bir sevinç vardı. Bu heyecanımı Besmele çekip kurdeleyi kesene kadar gideremedim. Biz aslında bu proje ile dili, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun mazlumun yanında durabilmeyi göstermiş olduk. Hedefimize ulaştığımız için gerçekten mutluluk duyuyoruz ve kardeşlerimizi böyle nitelikli projelere sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
Önce Furkan Doğan şimdi de Yasin Börü
İHH ile birlikte projeye destek veren ve her ay düzenledikleri sabah namazı programları ile bilinen gençler ise daha önce de Mavi Marmara’nın en genç şehidi Furkan Doğan’ın adına Patani’de bir yetimhane hizmete açmıştı.
16 yaşında bir şehit: Yasin Börü
Bilindiği üzere Yasin Börü, geçtiğimiz yıllarda Güneydoğu’da kurban eti dağıtırken teröristlerce şehit edilmişti. Yasin Börü şehit edildiğinde henüz 16 yaşındaydı.
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