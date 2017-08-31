Moody's Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody'sin "Küresel Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyümenin yeniden artmasını takiben 2017 yılının ilk yarısında iyileşmesini sürdürdü. Bunun sonucunda Türkiye için bu yıl büyüme tahminimizi yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükselttik. 2018'de ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin beklenenden daha yüksek büyüme kaydetmesine gerekçe olarak Rusya ve İsrail'den gelen turist sayısının artışı, vergi indirimleri ve kredi teminatı gibi teşviklerin uygulanması, fiyat rekabeti çerçevesinde Avrupa Birliği'ne olan ihracatın artması gösterildi.