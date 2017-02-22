Montreal’de Bir Mescide Taşlı Saldırı Düzenlendi!
Kanada’nın Montreal kentinde Afrika kökenli müslümanlar tarafından açılan şehir merkezindeki Tawuba Mescidi bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.
Monteal Polis Sözcüsü Raphael Bergeron yaptığı açıklamada, Ontario ve Fullum caddelerinin köşesinde bulunan mescidin kapı ve pencerelerinin taşlanarak kırıldığı ihbarı üzerine 26 yaşındaki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.
AA’da yer alan habere göre, Bergeron, saldırganın “nefret suçu” ve “vandallık” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkacağını ifade etti.
Quebec City’deki Cami Saldırısı
Öte yandan, geçen ay Quebec City’deki camiye saldırı düzenleyerek 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Alexandre Bissonnette’nun ikinci kez hâkim karşısına çıktığı bildirildi.
Duruşma hâkimi Jean-Louis Lemay tarafından 30 Mart tarihine ertelenen davada, saldırgan Bissonnette, 6 kez birinci derece cinayet suçlaması ile yargılanıyor.
- Yorumlar 0
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- IŞİD Sonrası Irak'ta Muhtemel Sünni İsyanı
- Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
- Hollanda’da Devlet Kontrolünde Esrar Ekimi Onaylandı!
- Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek
- ABD'den Göçmenlerle İlgili Yeni Düzenleme Açıklaması
- HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz Gözaltına Alındı
- 87 Göçmenin Cansız Bedeni Libya Kıyılarına Vurdu!
- Almanya Asker Sayısında Artışa Gidiyor!
- Esed’in Ateşkes İhlâlleri: İdlib’de 7 Sivil Katledildi!
- PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu
- Montreal’de Bir Mescide Taşlı Saldırı Düzenlendi!
- Tetikçi Tipler En Çok Savunduklarına Zarar Verirler!
- Tetikçi Tipler En Çok Savunduklarına Zarar Verirler!
- Akşam’ın Büyük Önerisi: Tek Tip Kıyafet Faşizmi!
- Suriyeli İşçiye İşkence Yapan Mahluk İfadesinde Kıvırdı
- “Reel Siyaset Kıskacında Vesayetten Kopma Mücadelemiz”
- Sakarya Özgür-Der Üniversite Gençliği Eğitim ve İstişare Kampı Düzenledi
- “Paradan Atatürk'ün Portresinin Çıkarılması Söz Konusu Bile Olamaz!”
- Suudi Arabistan, Suriye’de ABD ile Birlikte IŞİD’e Karşı Savaşmaya Hazır
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkeler
- ABD Basını: Protestolara Katılan Onlarca Kişi İşten Çıkarıldı
- Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Çurkin Öldü
- Arakanlı Müslümanların Dramı ve İslam Dünyasının Sorumluluğu
- İran’ın Stratejik Ahvaz Bölgesinde Gösteriler Bir Haftayı Geride Bıraktı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim