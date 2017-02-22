Montreal’de Bir Mescide Taşlı Saldırı Düzenlendi!

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22.02.2017 12:16
Montreal’de Bir Mescide Taşlı Saldırı Düzenlendi!
Montreal kentinde, Afrika kökenli müslümanların açtığı Tawuba Mescidi’nin taşlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Kanada’nın Montreal kentinde Afrika kökenli müslümanlar tarafından açılan şehir merkezindeki Tawuba Mescidi bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Monteal Polis Sözcüsü Raphael Bergeron yaptığı açıklamada, Ontario ve Fullum caddelerinin köşesinde bulunan mescidin kapı ve pencerelerinin taşlanarak kırıldığı ihbarı üzerine 26 yaşındaki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Bergeron, saldırganın “nefret suçu” ve “vandallık” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkacağını ifade etti.

Quebec City’deki Cami Saldırısı

Öte yandan, geçen ay Quebec City’deki camiye saldırı düzenleyerek 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Alexandre Bissonnette’nun ikinci kez hâkim karşısına çıktığı bildirildi.

Duruşma hâkimi Jean-Louis Lemay tarafından 30 Mart tarihine ertelenen davada, saldırgan Bissonnette, 6 kez birinci derece cinayet suçlaması ile yargılanıyor.

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