Moğolistan’da Zorlu Kış: Acil Yardım Çağrısı Yapıldı

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16.02.2017 18:35
Moğolistan’da Zorlu Kış: Acil Yardım Çağrısı Yapıldı
Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Moğolistan için acil yardım çağrısı yapıldı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve gıda sıkıntısı yaşayan 157 bin kişi için 654 bin dolar yardımın gerektiği belirtildi.

Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Moğolistan için acil yardım çağrısı yaptı. Kızıl Haç, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve gıda sıkıntısı çeken 157 bin kişi için 654 bin dolar yardımın gerektiğini açıkladı.

“Moğolistan Ekonomisi İyi Değil”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kızıl Haç’ın Moğolistan Genel Sekreteri Bolomraa Nordov, bölgede 60 yıl içinde 5, izleyen 27 yıl içinde 12 kış felâketinin yaşandığını belirtirken, “Mâlesef şu anda Moğolistan ekonomisi iyi değil. Mali kaynaklarımız çok sınırlı. Moğolistan Kızıl Haç Örgütü de durumu en kötü olanlara yoğunlaşmış durumda. Bu acil yardım çağrısı da doğrudan bu insanlar için. En fazla etkilenenlerin sayısı 36 bin civarında.” dedi.

“Bu Kış Çok Sert Geçiyor”

Khuvsgul bölgesinde hayvancılık yapan Munkhbat Bazarragchaa ise 10 hayvanının telef olduğunu anlatıp “Bu kış çok sert geçiyor. Bu demek oluyor ki bahar da zorlu olacak. Daha fazla hayvanımı kaybetmekten endişeleniyorum.” ifadelerini kullandı.

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