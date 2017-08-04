Mogadişu’da Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

AA’nın emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin’e dayandırdığı haberine göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’da şehrin en işlek caddesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Hüseyin, saldırının asıl hedefinin henüz bilinmediğini aktardı.