“Modern Dönemde Müslümanlık ve Ateizmin İflası”
Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan, Bulanık İmam Hatip Lisesinin düzenlediği Din Bilim ve Felsefe konferanslarının ilki kapsamında “Modern Dönemde Müslümanlık ve Ateizmin İflası” konulu bir seminer verdi.
Konuşmasında çağımız gençlerinin düşünsel ve pratik sorunlarına dikkat çeken Kayacan, namazın kötülüklerden korunma açısından devamlı kılınmasının önemine vurgu yaptı. Meslek derslerinin (Kur’an, tefsir, hadis vs.) öğrenciler tarafından angarya görülmesinin yanlış olduğunu, bu derslerin dünya ve ahiret mutluluğuna katkı sağladığını ayrıca imam hatip liselerini bitirip ilahiyat fakültelerinde okuyanların iş bulma alanlarının git gide arttığına belirtti. İmam hatip öğrencilerinin, giyimlerinin İslamiliğine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini, insanlara “Şu hale bak! Nasıl bir imam hatipli bu!” dedirtmemek gerektiğini söyledi. Flörtün haramlığına dikkat çeken Kayacan, “Gençler bu şeytani tuzağa düşmemelidirler.” dedi.
Kayacan konuşmasında, Muş merkezden Halep’e tırlar dolusu yardım gittiğini Bulanık ilçesinden de böyle bir organizasyonun yapılmasının iyi olacağını vurguladı. Kavmiyetçilik sorununa da dikkat çeken Kayacan şunları söyledi: “Gençlerin ilgisini çeken şeylerden birisi de kavmiyetçiliktir. Türkiye’de ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ ifadesi kimseye hayır getirmedi. ‘Ne mutlu Kürt’üm diyene!’ mi getirecek? Hangi kavimden olacağımız biz tercih etmedik. Sözgelimi ben, burada yavaş yavaş Kürtleştiğimin farkındayım, ne olacak yani? Önemli olan ahirette kurtulanlardan olmaktır. Etnik aidiyetimizle ahirette ne cezalandırılacağız ne de ödüllendirileceğiz.”
Kayacan, ateizm konusunda da şunları söyledi: “Dünya imtihan yeridir. Allah’ın varlığı kesin olarak kanıtlanamaz. Ancak O’nun varlığına delil olabilecek içimizde ve dışımızda sayısız ayet vardır. Bunlara rağmen Allah’a inanmamayı tercih eden ateistler de mevcuttur. Onlar da ‘Allah’ın olmadığına” iman etmektedirler. Yani onlar da Allah’ın olmadığını kesin olarak ortaya koyamamaktadırlar. Her iki kesim de inanç ve uygulamalarının karşılığını ahirette alacaktır. İnkârcıları pek iyi bir son beklememektedir.”
Programın son bölümünde öğrencilern (çoğu ateizm konulu) soruları cevaplandırıldı ve program, Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli’nin Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan‘a plaket vermesiyle sona erdi.
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