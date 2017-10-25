“Modern Batının Bunalımı ve Tükenişi”

Katılımın yoğun olduğu konferansta kuranın çağımıza mj işle modern batının bunalımı arasında çok derin ve açık farklar oldugunu belirtti. İslam çoğrafyasındaki yıkımların işgallerinin batının bunalımının bir sonuçu olduğunu ifade etti. Batının yıkıcı yüzünü ABD-A B elliyle Siyonist İsrail eliyle filistinde yarım asrı geçen bir yıkımın işgalin fotoğrafıdır.

Modernleşme kültürel yabancılaşmadır : batının kendi tarihsel gelişimi içinde biçimlenmiş yaşam tarzıdır. Konuşmamda öncelikle temel bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Modern düşünce ve yaşam tarzı, insanlık için bugün tek kelimeyle bunalım üretmektedir. Diğer taraftan insanlık İslam ile yeni bir başlangıca gebedir. Dün olduğu gibi bugünde de İslam, insanlığın kurtuluşunun yeğane recetesidir. İnsanlık, islam’ın tarih sahnesine yeniden dönmesinin sancılarını çekmektedir.

Kuran’ın ifadesiyle, Allah’ın hükmünün dışında yaşama dair aranan çözümler, “Cahiliye”dir. Ve İslam’ın dışında güdülen her bir dava cahiliye davasıdır

Modern dünyanın tükenişi aynı zamanda batını tükenişidir. Bugün insanlık modernliğin kuşatması altında bu kuşatmanın akşamdan sabaha olmadığını bilmek zorundayız.

Dünyevileşme , tüketim kültürü ve popülizm , modern dünyanın ifsad serüveninde önemli sacayaklarıdır. Kuran da bildirilen güç odakları vardır : firavun (hegemon güç), Karun (sermayedar), bel’am (bilgici) temsil etmektedir. İnsanlık , tarih boyunca hak – batıl mücadelesini hep bu güç odakları ekseninde yaşamıştır. Paylaşımlarımızın da bu bütünlük zemininde düşünülmesi gerekmektedir.

Dünyevileşme çağın vebası olarak bireyden aileye doğru ifsad etmeye devam ediyor. Değerler çözülmekte imarın yerini ifsad, inşanın yerini ise tahrip almaktadır. Kuranın tabiri ile : ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak tam da bu durumu izah etmektedir. Bu bozmanın diğer adı , yeryüzünde ortalığı fesada vermektir. Allah rasulü (sav), “altın ve gümüşe (dünya malına) kul olanlar mahvolmuştur.” Diye buyurmaktadır.

Gelir dağılımında sefaleti yaşayan günümüz toplumlarına televole-pop kültürü dayatması , psikolojileri bozan önemli bir unsurdur. Spor adına yapılanlar ise daha bir içler acısı… futbol , putubol bir çılgınlık arenasına dönüşmüştür.

Modern dünyanın yaşadığı düşünsel bunalımın nedenlerini bilme zarureti vardır. Bunalımın seyir haritasında diyebileceğimiz serüveni bilmek , öncelikle antik aydınlanma , reformlar ve Rönesans kaynaklı talepleri bilmekle mümkündür. Modernizm, rasyonalizm ,hümanizm, bireyselleşme , küreselleşme , ateizm ve de deist taleplidir. Bu kısaca şu demektir : hayatı , varlığı Allah merkezli görmeyip , madde , eşya , insan merkezli görmek ; farklı bir ifadeyle bu , anlamdan soyutlanmış allahsız bir varlık, allahsız bir hayat telakkisi , tasavvuru demektir..

Türk aydını , batılı anlamda (!) bile “aydınlanma “ fikrini kavrayabilmiş değildir. Kant, aydınlanmayı “insanoğlunun rüştüne ermesi, yani kendi aklını kullanmaya cüret etmesi “ olarak tanımlıyordu. Fert ve toplum olarak (kavim) kendi aklını kullanmak! Aydınlanmanın kendi tanımı budur. Türk aydını ise batı aklını kullanmaya aydınlanma diyor.”

Huntington’ın “ medeniyetler çatışması dünya barışının karşısındaki en büyük tehlikedir. Ve medeniyetlere bağlı uluslar arası düzen bir dünya savaşına karşı en büyük güvencedir.” Diye özetlediği tezi , doğru okunduğunda görülecektir ki , “ uluslar arası düzen “ denilen yeni dünya düzeninin kriterleri hem medeniyetler çatışmasının müsebbibi hem de mütereddidi olan batı tarafından belirlenmektedir.

İdlib te eset zalimi tarafından kimyasal gazla katledilen çocuklar, bebekler, bugüne ertelenen hesaplar üzerinden katledildiler. 3 yaşındaki Suriyeli bebek aylan kurdinin cesedi sahile vurdu. Sahile vuran bir bebek cesedi miydi sizce, yoksa denizin bebek cesetlerinde kirlerini dışarı attığı insanlığımız mı ? modern dünya bir bebek cesedinde kıyıya vuruyor. Ya enkaz altında kalıpta bulunamayan cesetler, parçalanarak toza dumana karışan insan uzuvları ..! Aman ALLAHIM .. herhangi bir şeyden bahseder gibi bahsetmek bile iliklerime kadar titretiyor beni ! mensubu olduğum insanlığımdan utanıyorum!

Modernleşme , küreselleşmenin , özünde bir “ sömürgeleştirme” olduğu unutmamak gerek. Kapitalizme karşı çıkarken küresel emperyalizme karşı çıkmamak anlaşılır gibi değil!

Ramazan yazçiçek hocamız kurandan alıntı yaparak sürdürdüğü verimli sunumunun sonunda soru cevap faslı ile noktaladı.

Programın sonunda merkez imam hatip lisesinin karşısında bulunan Özgür-Der Van şubesi ve kitap kafe ye ziyarette bulunan Ramazan YAZÇİÇEK Hocamız burada da keyifli ve değerli bir muhabbet sundular bizlere. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

HABER: ERCAN BOZKURT