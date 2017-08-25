MİT'e Yeni Görev

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplam 928 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 57 kişi görevine iade edildi.

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 693 ve 694 sayılı KHK'lar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

693 sayılı KHK'da, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

TSK İstihbaratı MİT'te

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilecek. İtirazlar en geç 3 ay içinde karara bağlanacak ve verilen kararlar kesin olacak. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt'a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.