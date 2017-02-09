MİT TIR'ları Soruşturmasında Bir Tutuklama

»Ana Sayfa»Hukuk
09.02.2017 14:54
MİT TIR'ları Soruşturmasında Bir Tutuklama
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen üsteğmen Hakan Ekici tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen üsteğmen Hakan Ekici, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada savcılığa ifade veren Ekici, ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'', ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TIR'LARIN DURDURULDĞU YERDE FETÖ ŞÜPHELİSİ AVI

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin daha önce gözaltına alındığı ve akabinde serbest bırakıldığı belirtilerek, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındığı anımsatıldı.

Şüpheli Ekici'nin, MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin yargılanan jandarmaya talimat veren ve eylemleri organize eden firari sivil FETÖ/PDY şüphelilerinden M.C. ile irtibatlı olduğu, M.C'nin tırların durdurulmasının ardından olay yerine gittiği belirtilen sevk yazısında, Ekici ile M.C'nin görüşmelerini başkalarının adına kayıtlı ''operasyonel telefon hatları'' ile gerçekleştirdikleri aktarıldı. Yazıda, söz konusu operasyonel hattın HTS kayıtlarına da yer verildi.

Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması ve aranması olaylarını organize eden sivil şüpheliler ve jandarma mensuplarıyla ortak hareket ettiği ve FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığını belirterek, bu şekilde üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma şüphesi, delilleri yok etme ihtimali ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını da dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aysel Tuğluk'un 22,5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor04 Şubat 2017 Cumartesi 15:15
  • Bismil Belediyesine Kayyum Atandı04 Şubat 2017 Cumartesi 14:47
  • Ağrı’daki PKK Soruşturması: 5 Tutuklama04 Şubat 2017 Cumartesi 08:11
  • Gözaltına Alınan Hayati Sedef Serbest Bırakıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 00:35
  • 82 Hakim ve Savcı Hakkında İddianame03 Şubat 2017 Cuma 19:50
  • Ahmet Türk Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı03 Şubat 2017 Cuma 18:56
  • DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı03 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • DBP’li Belediye Başkanı Ferhat Çiçek Gözaltına Alındı01 Şubat 2017 Çarşamba 17:04
  • HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi01 Şubat 2017 Çarşamba 14:17
  • Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 08:53
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    ABD'nin Elleri
    ABD'nin Elleri
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim